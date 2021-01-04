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بدء الاجتماع الوزاري لـ"أوبك+" برئاسة وزير الطاقة السعودي

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان يرأس اجتماع أوبك
جانب من رئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لاجتماع أوبك+
أوبك بلس

بدء الاجتماع الوزاري لـ"أوبك+" برئاسة وزير الطاقة السعودي

لامست أسعار النفط أعلى مستوى في عدة أشهر

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دبي - العربية.نت

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بدأ اليوم الاثنين، الاجتماع الخامس والعشرون، للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج والاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها "أوبك+" برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، نقلاً عن وزارة الطاقة السعودية بموقع تويتر.

لامست أسعار النفط أعلى مستوى في عدة أشهر، الاثنين، بفضل توقعات بأن أوبك ومنتجين حلفاء ربما يقيدون الإنتاج عند المستويات الحالية في فبراير/شباط، إذ تُبقي جائحة فيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب في النصف الأول مرتفعة.

وفي أحدث تداولات تحولت العقود الآجلة لخام برنت للخسارة لتبلغ 51.78 دولار للبرميل، كما تحولت العقود الآجلة للخام الأميركي أيضا للخسارة لتبلغ 48.30 دولار للبرميل بحسب وكالة "رويترز".

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ويقول محللون من إنرجي أسبكتس وآر.بي.سي كابيتال إنه من المرجح أن تُبقي أوبك+ على مستويات الإنتاج الخاصة بيناير/كانون الثاني في فبراير/شباط.

وقررت أوبك ومنتجون حلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الشهر الماضي زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني، ترقبا لزيادة الطلب، واتفقوا على عقد اجتماع شهري لمراجعة الإنتاج.

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