أعلن وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء الدكتور محمد الفارس، الیوم الاثنین، اكتشاف حقلین نفطیین جدیدین لشركة نفط الكویت في الطبقات الجوراسیة في مناطق مختلفة من البلاد، بطاقة إنتاجية تتجاوز 3 آلاف برميل يوميا، إضافة إلى اكتشاف امتداد الجزء الشمالي من حقل برقان الكبیر في إطار عملیات تطویر الحقل.

وقال الفارس إن الاكتشاف الأول تم في حقل (حومه) الذي یقع في الجزء الشمالي الغربي لدولة الكویت والذي تم مسحه حدیثا بتقنیة المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، إذ أظھرت نتائج التقییم الأولیة بعد حفر بئر (حومه -1) أن مساحة الحقل تقدر بـ 70 كیلومترا مربعا من المكمن الجوراسي وبقدرة إنتاجیة تبلغ 1452 برمیلا من النفط الخفیف في الیوم، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضح الفارس أن الاكتشاف الثاني تم في حقل القشعانیة شمال الكویت قرب حقلي الروضتین والصابریة في المكمن الجوراسي إذ أسفرت النتائج الأولیة بعد حفر بئر (قشعانیة -1) عن اكتشاف النفط الخفیف بكمیات تجاریة بواقع 1819 برمیلا في الیوم وغاز مصاحب بواقع 2.78 ملیون قدم مكعبة في الیوم.

وأكد ان الاكتشافین الجدیدین یضیفان أھمیة استراتیجیة للجزء الشمالي من البلاد اذ لم یتم استكشاف المنطقة من قبل.

وذكر أنه تم اكتشاف "نفط تقلیدي" أیضا في شمال حقل برقان الكبیر في مكامن واره ومودود وبرقان إذ تدفق النفط بكمیات تجاریة من عدة آبار تم حفرھا العام 2020 لتحدید امتداد الحقل بمعدل إنتاج یومي تجاوز 2000 برمیل وھو ما یمھد الطریق لإضافة المزید من الاحتیاطیات.

وعلاوة على ذلك فإن النتائج التي تم التوصل إلیھا تمنح شركة نفط الكویت إمكانیة الوصول إلى احتیاطیات سھلة ومنخفضة التكالیف ما یدعم جھود الشركة في الحفاظ على میزتھا التنافسیة بین الدول والشركات النفطیة مبینا أن الشركة ستقوم بحفر آبار جدیدة في الحقول المكتشفة لتعزیز كمیات الإنتاج.

وأشاد الفارس بنجاح شركة نفط الكویت في تحقیق ھذه الاكتشافات الثلاثة في العام 2020 رغم كل الظروف التي واجھتھا البلاد في ظل جائحة فیروس كورونا المستجد من خلال العمل الدؤوب مع الالتزام بالاشتراطات الصحیة.

وأكد قدرة القطاع النفطي على الصمود والعطاء في أحلك الظروف منوھا بما أظھرتھ شركة نفط الكویت من مرونة والتزام واضحین في القیام بالأعمال الاستكشافیة والتطویریة لضمان مستقبل مشرق لدولة الكویت.