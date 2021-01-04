قال وزیر النفط الكويتي، محمد الفارس، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع تعافي الطلب على النفط تدریجیا لاسيما خلال النصف الثاني من 2021 مع بدء توزيع لقاح كورونا في العديد من دول العالم.

وأضاف الفارس: "وهو الأمر الذي یفتح آفاقاً بأن الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالاقتصاد العالمي یمكن تجاوزها بعد انحسار موجة كورونا ونمو الطلب على النفط والمشتقات البترولیة".

جاءت هذه التصريحات قبيل مشاركة الوزير الكويتي في اجتماع مجموعة أوبك+ المقرر انعقاده في وقت لاحق اليوم.

وقال الفارس "الكویت تؤید القرارات التي من شأنها المحافظة على استقرار أسواق النفط خاصة في ظل التداعیات السلبیة بسبب جائحة كورونا".

ولامست أسعار النفط أعلى مستوى في عدة أشهر، اليوم الاثنين، بفضل توقعات بأن أوبك ومنتجين حلفاء ربما يقيدون الإنتاج عند المستويات الحالية في فبراير شباط، إذ تُبقي جائحة فيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب في النصف الأول مرتفعة.

وارتفعت الأسعار بما يتماشى مع الأسواق المالية بصفة عامة، فيما بلغ خام برنت 53.17 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ مارس آذار 2020. ولامس خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49.71 دولار وهو أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2020.