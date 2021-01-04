  • مباشر
اللغة

الكويت تتوقع تعافي الطلب على النفط تدريجيا بالنصف الثاني 2021

نفط الكويت
منشأة نفطية بالكويت
النفط

الكويت تتوقع تعافي الطلب على النفط تدريجيا بالنصف الثاني 2021

متابع الغاء المتابعة

الكويت - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال وزیر النفط الكويتي، محمد الفارس، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع تعافي الطلب على النفط تدریجیا لاسيما خلال النصف الثاني من 2021 مع بدء توزيع لقاح كورونا في العديد من دول العالم.

وأضاف الفارس: "وهو الأمر الذي یفتح آفاقاً بأن الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالاقتصاد العالمي یمكن تجاوزها بعد انحسار موجة كورونا ونمو الطلب على النفط والمشتقات البترولیة".

جاءت هذه التصريحات قبيل مشاركة الوزير الكويتي في اجتماع مجموعة أوبك+ المقرر انعقاده في وقت لاحق اليوم.

النفط يغازل 50 دولارًا بسبب ضعف الدولار وتوترات الشرق الأوسط طاقة أسعار النفط النفط يغازل 50 دولارًا بسبب ضعف الدولار وتوترات الشرق الأوسط

وقال الفارس "الكویت تؤید القرارات التي من شأنها المحافظة على استقرار أسواق النفط خاصة في ظل التداعیات السلبیة بسبب جائحة كورونا".

ولامست أسعار النفط أعلى مستوى في عدة أشهر، اليوم الاثنين، بفضل توقعات بأن أوبك ومنتجين حلفاء ربما يقيدون الإنتاج عند المستويات الحالية في فبراير شباط، إذ تُبقي جائحة فيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب في النصف الأول مرتفعة.

وارتفعت الأسعار بما يتماشى مع الأسواق المالية بصفة عامة، فيما بلغ خام برنت 53.17 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ مارس آذار 2020. ولامس خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49.71 دولار وهو أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان

الأكثر قراءة

"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني
فريق بايدن يرد على تحرك الشيوخ.. فريق بايدن يرد على تحرك الشيوخ.. "سندخل البيت الأبيض"
فيديو لمصري قتل زوجته بالشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة فيديو لمصري قتل زوجته بالشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة

قبل أن تذهب

ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟
ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟

اكتشف المزيد