بدأت شركة إيني الإيطالية وشركة الشارقة الوطنية للنفط (سنوك) في إنتاج الغاز والمكثفات في حقل محاني، بعد أقل من عام واحد من اكتشافها المكمن.

ويقع حقل محاني في منطقة الامتياز (ب) في الشارقة، وهذا الحقل هو أول إنتاج جديد على البر في الشارقة منذ أوائل الثمانينيات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي: "لقد تم تحقيق بدء الإنتاج في أقل من عامين منذ توقيع العقد وسنة واحدة منذ إعلان الاكتشاف بفضل التعاون المثمر والمستمر مع شركة سنوك."وهذا إنجاز كبير نحتاج إلى أن نفخر به، بالنظر أيضاً إلى التحديات الاستثنائية التي تم تكبدها خلال العام بسبب وباء "كوفيد-19". وفقاً لما ذكره موقع "Energy Voice"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف، كلاوديو: "تعتبر عمليات الاستكشاف في الشارقة قد انتهت منذ الثمانينيات. ومع ذلك، جنبا إلى جنب مع شركة SNOC، أثبتنا أن استخدام أحدث التقنيات والكفاءات العالية المستوى أيضاً يمكن أن تكشف عن إمكانات جديدة.

تمتلك شركة SNOC حصة 50% في المنطقة (ب) وهي المشغل، في حين تمتلك إيني الـ 50% المتبقية. فازت الشركة الإيطالية بالمنطقة بعد جولة عروض تنافسية في يناير 2019.

لم تكشف الشركة عن أحجام الإنتاج، حيث قالت "إيني"، إنه يجب أن تزداد مع حفر المزيد من الآبار في العام 2021 والعام المقبل، وتصدر الشركات الإنتاج من خلال خط جذعي جديد متعدد المراحل إلى مصنع سجع للغاز.

وقال تحديث للاستراتيجية، من إيني إن "محاني" سينتج 18 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا في عام 2022. وأضافت الشركة الإيطالية، إنها ستواصل التنقيب في الشارقة في المنطقتين ألف وجيم.

وكانت الشركة الإيطالية قد أعلنت عن اكتشاف محاني-1 في يناير 2020. اختبرت إيني البئر بـ 50 مليون قدم مكعب (1.4 مليون متر مكعب) يوميًا من الغاز خفيف الكثافة والمكثفات المرتبطة به.