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خام دبي يرتفع لذروة 10 أشهر في ديسمبر

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خام دبي يرتفع لذروة 10 أشهر في ديسمبر

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دبي - العربية.نت

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قال مصدران بسوق النفط إن متوسط سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس» للتسعير، ارتفع للشهر الثاني على التوالي، في ديسمبر إلى 49.815 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير.

ويحدد منتجو الشرق الأوسط، أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر، قياساً إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي. وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018، إلى متوسط بلاتس دبي، والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة، وفقاً لرويترز.

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