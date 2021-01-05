رفعت أسعار النفط مكاسبها، ليرتفع الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من دولارين للبرميل.

يأتي هذا الارتفاع بعد أن نقلت "رويترز" عن مصدر لم تسمه قوله إن "السعودية تبلغ اجتماع أوبك+ أنها مستعدة لإجراء تخفيضات طوعية للنفط في فبراير".

وقال مصدران إن أوبك+ تقترب من حل وسط بشأن تمديد إنتاج النفط في يناير إلى فبراير، بالإبقاء على الإنتاج مستقرا بحسب "رويترز".

بينما أفادت 3 مصادر بأنه تم تأجيل بداية اجتماع أوبك+ نصف ساعة إلى 15:00 بتوقيت غرينتش.

بينما أظهرت وثيقة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن التصورات التي وضعتها مع حلفائها في التكتل المعروف باسم أوبك بلس يشمل خفض الإنتاج 0.5 مليون برميل يوميا في فبراير.

وأوضحت الوثيقة أن الدول الزائد إنتاجها في أوبك+ ستقدم خطة تعويض لأمانة أوبك بحلول 15 يناير، وفقا لما ذكرته رويترز، اليوم الثلاثاء.

وأشارت أيضا إلى تحديد موعد الاجتماع الوزاري الفني والمعني بالمراقبة لأوبك+ في الثاني والثالث من فبراير.

وتستأنف أوبك+ محادثاتها اليوم الثلاثاء للتوصل إلى مستويات إنتاج النفط في فبراير، وسط تأييد السعودية عدم ضخ المزيد من الخام بسبب إغلاقات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، في الوقت الذي ترجع فيه روسيا دعوات إلى زيادة الإنتاج مشيرة إلى تعافي الطلب.

وقالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن روسيا وكازاخستان أيدتا زيادة الإنتاج، في حين اقترح العراق ونيجيريا ودولة الإمارات العربية إبقاء الإنتاج مستقرا.