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برنت يتجاوز 54 دولاراً للبرميل.. عند ذروة 11 شهراً

نفط مناسبة
منصة للنفط (أرشيفية)
أسعار النفط

برنت يتجاوز 54 دولاراً للبرميل.. عند ذروة 11 شهراً

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العربية.نت

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لأعلى مستوى منذ فبراير 2020 بعد بعد إعلان السعودية عن خفض طوعي إضافي للإنتاج خلال شهري فبراير ومارس.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 2.51 دولار، أو 4.9%، لتصل إلى 54 دولاراً للبرميل بعد أن سجلت عند أعلى مستوى لها في إغلاق أمس عند 53.90 دولار.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.31 دولار،أو 4.9%، عند 50.24 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق أمس إلى 50.20 دولار.

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ووصف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الخفض الطوعي لإنتاج النفط بأنه بادرة على حسن النوايا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدعم أسواق النفط.

وأعلنت السعودية خفضا طوعيا إضافيا لإنتاج النفط بمليون برميل يومياً في فبراير ومارس المقبلين، زيادة على حصتها من تخفيضات مجموعة أوبك+.

ووافقت دول المجموعة على زيادة إنتاج النفط بمقدار 75 ألف برميل يومياً في شهر فبراير المقبل، ومثلها في مارس بما يقلص تخفيضات الإنتاج بهذا المقدار.

وقررت مجموعة أوبك+ أنها ستعقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لاتفاق إنتاج النفط في 3 فبراير، والاجتماع الموسع القادم للمجموعة في 4 مارس 2021.

وطلبت أوبك+ من الدول غير الملتزمة تقديم خطط التعويض بحلول 15 يناير.

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