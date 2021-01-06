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مصر تثبت أسعار الوقود بالربع الأول من 2021

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مصر تثبت أسعار الوقود بالربع الأول من 2021

في اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

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دبي - العربية.نت

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قررت الحكومة المصرية تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول من 2021.

وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قررت في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى، تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول (يناير – مارس 2021).

وأرجعت اللجنة القرار إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

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وثبتت وزارة البترول الأسعار عند 8.50 جنيه للتر البنزين 95 أوكتان و7.50 جنيه للتر البنزين 92 و6.75 جنيه للتر السولار.

وكانت وزارة البترول قد خفضت أسعار بيع المنتجات البترولية في أبريل/نيسان 2020 وبواقع 25 قرشا لشتى فئات الأوكتان، مخالفة توقعات المحللين حينها التي كانت تشير إلى تقليصات أكبر وسط انهيار حاد لأسعار النفط العالمية.

يذكر أن لجنة التسعير تجتمع كل ثلاثة أشهر وتأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ضمن عوامل أخرى.

وفي تصريحات سابقة مع "العربية"، قال وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، إن هناك معادلة لتسعير المنتجات البترولية في مصر تعتمد على تكلفة الإنتاج وسعر الاستيراد، وسعر الدولار مقابل الجنيه، وأنه بعد أن تراجع الاستهلاك في الربع الأول من العام الجاري، كانت هناك زيادة في كمية الاستهلاك خلال الربع الثاني، في الوقت ذاته ثبتت أسعار تحويل الدولار أمام الجنيه.

وتوقع كمال أن تحقق الدولة وفورات في دعم المواد البترولية المقرر خلال العام المالي الجاري البالغ 20 مليار جنيه.

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