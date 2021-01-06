  • مباشر
اللغة

السعودية ترفع سعر النفط لآسيا.. وتراجع المخزونات الأميركية

نفط السعودية مناسبة
منشأة نفطية
النفط

السعودية ترفع سعر النفط لآسيا.. وتراجع المخزونات الأميركية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تفيد وثيقة اطلعت عليها رويترز، اليوم الأربعاء، أن شركة أرامكو السعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا 0.70 دولار للبرميل في فبراير شباط، ليصبح بعلاوة تبلغ دولارا للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي.

حددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم 1.90 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال، بانخفاض 0.50 دولار عن يناير كانون الثاني وإلى الولايات المتحدة عند 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بزيادة 0.20 دولار مقارنة مع الشهر السابق.

وفي سياق آخر، تراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء.

وانخفضت مخزونات الخام ثمانية ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 485.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 2.1 مليون برميل.

لأول مرة بـ 8 أشهر.. الشركات الأميركية تلغي وظائف اقتصاد اقتصاد أميركا لأول مرة بـ 8 أشهر.. الشركات الأميركية تلغي وظائف

وارتفع مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 792 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 89 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع. وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي 1.3 نقطة مئوية.

ونمت مخزونات البنزين الأميركية 4.5 مليون برميل إلى 241.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز ارتفاعها 1.5 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 6.4 مليون برميل إلى 158.4 مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 2.3 مليون برميل.

زاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 36 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أسباب شائعة لظاهرة أسباب شائعة لظاهرة "الحجر الصحي 15" وكيفية التغلب عليها
لمرضى الربو.. عليكم باتباع هذه النصيحة للوقاية من كورونا لمرضى الربو.. عليكم باتباع هذه النصيحة للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا
بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها
وزيرة الصحة المصرية تضرب عرض الحائط بكورونا في حفل زفاف وزيرة الصحة المصرية تضرب عرض الحائط بكورونا في حفل زفاف
أمير قطر بعد قمة العلا: كلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة أمير قطر بعد قمة العلا: كلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة
بعد تغير ملامحها.. حورية فرغلي تبكي: فقدت الثقة بنفسي كامرأة  بعد تغير ملامحها.. حورية فرغلي تبكي: فقدت الثقة بنفسي كامرأة 
وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر

قبل أن تذهب

روسيا تنتقد قرار إيران حول تخصيب اليورانيوم
روسيا تنتقد قرار إيران حول تخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد