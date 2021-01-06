تفيد وثيقة اطلعت عليها رويترز، اليوم الأربعاء، أن شركة أرامكو السعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا 0.70 دولار للبرميل في فبراير شباط، ليصبح بعلاوة تبلغ دولارا للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي.

حددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم 1.90 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال، بانخفاض 0.50 دولار عن يناير كانون الثاني وإلى الولايات المتحدة عند 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بزيادة 0.20 دولار مقارنة مع الشهر السابق.

وفي سياق آخر، تراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء.

وانخفضت مخزونات الخام ثمانية ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 485.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 2.1 مليون برميل.

وارتفع مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 792 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 89 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع. وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي 1.3 نقطة مئوية.

ونمت مخزونات البنزين الأميركية 4.5 مليون برميل إلى 241.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز ارتفاعها 1.5 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 6.4 مليون برميل إلى 158.4 مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 2.3 مليون برميل.

زاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 36 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.