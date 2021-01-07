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بايونير: لا ارتفاعات كبيرة في إنتاج النفط الصخري

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منصة حفر نفط صخري
النفط

بايونير: لا ارتفاعات كبيرة في إنتاج النفط الصخري

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة بايونير للموارد الطبيعية "Pioneer Natural Resources"، أحد أهم المنتجين للنفط الصخري، إنه لا يتوقع حدوث ارتفاعات كبيرة في مستويات إنتاج النفط الصخري.

وتوقع أيضا ثبات مستويات الإنتاج النفطي على معدل 11 مليون برميل يوميا خلال السنوات المقبلة في الولايات المتحدة.

وقال إن قطاع النفط قد يشهد المزيد من الاندماجات هذا العام في حال استمرت الأسعار بتجاوز 50 دولارا للبرميل الواحد الأمر الذي يساعد الشركات على تحسين ميزانياتها العمومية.

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ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس التنفيذي أنه لا يوجد تغييرات في خطط الشركة على صعيد مستويات الإنتاج الحالية.

وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات تراجع مخزونات الخام الأميركية خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام تراجعت بـ 8 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 485 مليون برميل، مقابل التوقعات بانخفاضها بمليوني برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بـ 4.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون ارتفاعها بـ 1.5 المليون برميل.

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