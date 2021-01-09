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قرار السعودية يمنح أسعار النفط قفزة أسبوعية بـ 8%

شاحنة نفط السعودية مناسبة
ناقلة نفط
النفط

قرار السعودية يمنح أسعار النفط قفزة أسبوعية بـ 8%

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في قرابة عام، الجمعة، محققة زيادة أسبوعية 8%، مدعومة بتعهد السعودية بخفض الإنتاج ومكاسب قوية في أسواق الأسهم الرئيسية.

وجرت تسوية خام برنت عند 55.99 دولار للبرميل، مرتفعة 1.16 دولار، أو ما يعادل 3% خلال تداولات الجمعة، وبزيادة أسبوعية 8.1%.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 52.24 دولار للبرميل، إذ صعد 1.41 دولار، أو 2.8% وهو أيضا أعلى مستوى منذ أواخر فبراير. وسجل غرب تكساس الوسيط مكسباً أسبوعيا 7.7%.

تعهدت السعودية الأسبوع الماضي بخفض إضافي طوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا في فبراير شباط ومارس آذار، وذلك في الوقت الذي يبقي فيه أغلب المنتجين في أوبك+ بموجب اتفاق على إنتاجهم ثابتا تزامناً مع إجراءات إغلاق جديدة.

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كانت المملكة، أكبر المصدرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول على خلاف مع بعض المنتجين الآخرين الذين كانوا يريدون زيادة الإنتاج للحيلولة دون اقتناص شركات النفط الصخري الأميركية المزيد من الحصة السوقية.

وفي نهاية المطاف، جرى التوصل لاتفاق للسماح لروسيا وغيرها بزيادة الإنتاج مع خفض السعودية لإنتاجها.

وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة بأن عدد حفارات النفط الأميركية العاملة ارتفع للأسبوع السابع على التوالي، إذ زادت بمقدار ثمانية إلى 275 هذا الأسبوع، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ مايو أيار.

وقال محللون إن أسعار النفط قد تشهد تصحيحا في الشهور المقبلة إذا ظل الطلب على الوقود مقيدا بفعل الجائحة.

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