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يو.بي.إس يتوقع برنت عند 63 دولارا للبرميل في النصف الثاني

شعار بنك يو بي إس
شعار بنك يو بي إس
أسعار النفط

يو.بي.إس يتوقع برنت عند 63 دولارا للبرميل في النصف الثاني

يتوقع عجزا في الإمدادات العام الجاري

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دبي - العربية.نت

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توقع البنك الاستثماري يو.بي.إس أن تشهد سوق النفط عجزا في الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يوميا خلال 2021.

وقال إنه يتوقع أن يصل خام برنت إلى 63 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2021. وأضاف أنه بالنظر إلى طلب أقوى على النفط ويقظة أوبك+ بشأن زيادة الإمدادات، فإن سوق النفط بصدد أن تسجل عجزا في الإمدادات في 2021.

ويتوقع ارتفاع الطلب على البنزين بأكثر من مليوني برميل يوميا على أساس سنوي، وعلى الديزل بنحو 1.5 مليون برميل يوميا على أساس سنوي وعلى وقود الطائرات بنحو مليون برميل يوميا على أساس سنوي في 2021، وفقا لرويترز.

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وأمس، توقع بنكان استثماريان أن يتجاوز سعر خام برنت خلال العام الجاري 60 دولارا للبرميل بدعم من جهود السعودية وأوبك بلس للحفاظ سوق النفط.

وتوقع سيتي بنك في تقرير حديث أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 59 دولارا للبرميل في2021، مقارنة مع 54 دولارا للبرميل في التوقع السابق.وقال غولدمان ساكس أمس إن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى 65 دولارا للبرميل بحلول صيف 2021، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج في السعودية وانتقال السلطة إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة. كان التوقع السابق للبنك الأميركي أن يبلغ النفط 65 دولارا بنهاية العام.

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