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إنتاج الطاقة النووية في فرنسا ينخفض 11.6% في 2020

طاقة نووية
مفاعل للطاقة النووية (أرشيفية)
اقتصاد فرنسا

إنتاج الطاقة النووية في فرنسا ينخفض 11.6% في 2020

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باريس - رويترز

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قالت شركة كهرباء فرنساء (إي دي إف) إن توليد الطاقة النووية في مفاعلاتها في البلاد ارتفع 4.3% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول.

وكان ذلك ثاني شهر على التوالي يرتفع فيه إنتاج الطاقة النووية في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

لكن الشركة قالت إن إجمالي توليد الطاقة النووية في فرنسا لعام 2020 انخفض 11.6% مقارنة مع 2019، فيما يرجع إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا وإغلاقات لبعض مفاعلاتها.

ودعت نقابات عمال الكهرباء الفرنسية إلى تنفيذ أول إضراب لعام 2021 في التاسع عشر من يناير للاحتجاج على خطة الحكومة لإعادة هيكلة الشركة.

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