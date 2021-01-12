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سوء الأحوال الجوية يُفقد هذه الدولة 11% من إنتاجها النفطي

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سوء الأحوال الجوية يُفقد هذه الدولة 11% من إنتاجها النفطي

بسبب انقطاع الكهرباء

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موسكو - رويترز

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قال مصدران بقطاع النفط اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيانات الإنتاج اليومية، إن إنتاج النفط في قازاخستان انخفض 11% في الحادي عشر من يناير كانون الثاني إلى 1.57 مليون برميل من 1.78 مليون برميل في اليوم السابق، بعد أن تسبب سوء الأحوال الجوية في انقطاع التيار الكهربائي.

وانخفض إنتاج النفط في حقل تنجيز النفطي الرئيسي في قازاخستان 26% أمس الاثنين مقارنة بمستوى يوم الأحد عند 437792 برميلا، في حين انخفض الإنتاج في كاشاجان، ثاني أكبر حقل نفطي، 7% إلى 353921 برميلا، وفقا للبيانات التي اطلع عليها المصدران.

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وقال أحد المصدرين إن إنتاج النفط في حقل كاشاجان النفطي لا يزال اليوم أقل من المعتاد.

قالت شركة تنجيزشيفرأويل التي تقودها شيفرون، المشغلة لحقل تنجيز، إنها واجهت "انقطاعا مؤقتا في إحدى وحداتها، بسبب توقف التيار الكهربائي في 11 يناير 2021"، مضيفة أن وحدات الإنتاج تعمل الآن.

ولم ترد شركة شمال بحر قزوين النفطية، المشغلة لحقل كاشاجان، ووزارة الطاقة في قازاخستان حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق.

وعلقت قازاخستان أمس نقل النفط عبر روسيا بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

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