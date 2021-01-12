  • مباشر
اللغة

كورونا يخفض أجور ثلث العاملين بقطاع النفط

Flames emerge from flare stacks at Nahr Bin Umar oil field, as a worker wears a protective mask, following an outbreak of coronavirus, north of Basra, Iraq, March 15, 2020. (Reuters)
عامل بمنشأة نفط
النفط

كورونا يخفض أجور ثلث العاملين بقطاع النفط

مسح عالمي يظهر أن الموظفين شعروا بأمان أقل بشأن وظائفهم في عام الجائحة

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهر مسح عالمي يوم الثلاثاء أن واحدا من بين كل ثلاثة عمال تقريبا في قطاع النفط والغاز واجه تخفيضات في الأجور في 2020 بعد أن أدت أزمة فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب على الوقود والأسعار.

ولا تزال أجور عمال النفط والغاز من بين الأعلى في العالم، لكن غالبية من شملهم المسح قالوا إنهم شعروا بأمان أقل بشأن وظائفهم مقارنة بالعام السابق بعد أن أدى التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون إلى تراجع الاستثمار في القطاع.

وترتبط الأجور في القطاع ارتباطا وثيقا بأسعار النفط التي تراجعت العام الماضي مع هبوط الطلب على الوقود بسبب إجراءات العزل العام.

مصافي التكرير الأوروبية تخفض استهلاك النفط الخام في ديسمبر طاقة النفط مصافي التكرير الأوروبية تخفض استهلاك النفط الخام في ديسمبر

وانخفضت أجور حوالي 30% من العاملين في هذا القطاع في. وقال واحد من بين كل أربعة إن أجورهم، سواء كانت يومية أو شهرية أو سنوية، تراجعت بما يزيد على خمسة في المئة، وفقا لتقرير صادر عن شركة إيرسويفتس جلوبال إنرجي تالنت إنديكس المتخصصة في الوظائف.

وتوقع ما يقرب من 20% من العاملين بقطاع النفط والغاز انخفاضا إضافيا في أجورهم في عام 2021، وفقا للتقرير الذي شمل 16 ألف مهني في مجال الطاقة من 166 دولة.

وأظهر التقرير أن 37% فقط من عمال النفط والغاز قالوا إن أجورهم زادت في 2020، مقابل 50% في العام السابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جديد مرفأ بيروت.. مذكرة إنتربول لتوقيف صاحب شحنة الموت جديد مرفأ بيروت.. مذكرة إنتربول لتوقيف صاحب شحنة الموت
فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا

الأكثر قراءة

الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحته الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحته
لماذا يعتبر هذا التطبيق البديل الأفضل لواتساب؟ لماذا يعتبر هذا التطبيق البديل الأفضل لواتساب؟
أفقرهم فقتلهم.. تسمّم جماعي جديد في معقل آل الأسد أفقرهم فقتلهم.. تسمّم جماعي جديد في معقل آل الأسد
عندما يشتري أغنى شخص في العالم ما يتناسب مع حجم ثروته! عندما يشتري أغنى شخص في العالم ما يتناسب مع حجم ثروته!
تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل
ترمب يوافق على إعلان الطوارئ بواشنطن حتى 24 يناير ترمب يوافق على إعلان الطوارئ بواشنطن حتى 24 يناير

قبل أن تذهب

الجزائر تتسلم مركزا طبيا لعلاج أمراض الكلى كهبة من السعودية
الجزائر تتسلم مركزا طبيا لعلاج أمراض الكلى كهبة من السعودية

اكتشف المزيد