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مصافي التكرير الأوروبية تخفض استهلاك النفط الخام في ديسمبر

Equinor’s Johan Sverdrup oilfield platforms and accommodation jack-up rig Haven are pictured in the North Sea, Norway. (File photo: Reuters)
منصات نفطية
النفط

مصافي التكرير الأوروبية تخفض استهلاك النفط الخام في ديسمبر

بنسبة 6% مقارنة بنوفمبر

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لندن - رويترز

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أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم الثلاثاء أن مصافي التكرير الأوروبية قامت بتكرير 8.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام في ديسمبر كانون الأول، بانخفاض يزيد على 6% عن مستويات نوفمبر تشرين الثاني.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير للنفط الخام هبط 20% عن مستوياته في ديسمبر كانون الأول 2019.

وبلغ اجمالي مخزونات الخام والمنتجات النفطية 1.159 مليار برميل في ديسمبر كانون الأول، منخفضا 1.5% عن الشهر السابق لكنه مرتفع 7% على أساس سنوي.

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وانخفضت مخزونات البنزين الأوروبية في ديسمبر كانون الأول 1.5% عن الشهر السابق في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2%.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفضل توقعات بالسحب من مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، لكن المستثمرين القلقين بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم كبحوا مكاسب الأسعار.

وصعد خام برنت 58 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 56.24 دولار للبرميل، بينما ربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 52.67 دولار للبرميل.

وكتب ستيفن إينس كبير استراتيجي الأسواق العالمية لدى أكسي في مذكرة "أعتقد أن السوق ستستنتج سريعا أن التراجع المتواضع للأسعار أمس، بشرط استمرار احتواء انتشار الفيروس في الصين، لم يكن سوى أمرا هامشيا" مشيرا إلى احتمال زيادة التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة.

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