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أميركا.. تراجع مخزون النفط 3.2 مليون برميل

مخزونات أميركية
مخزونات من النفط
النفط

أميركا.. تراجع مخزون النفط 3.2 مليون برميل

إدارة معلومات الطاقة الأميركية: صافي واردات الخام زاد 1.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي

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رويترز

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تراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء.

انخفضت مخزونات الخام 3.2 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الثامن من يناير كانون الثاني إلى 482.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 2.3 مليون برميل.

وهبط مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما مليوني برميل الأسبوع الماضي.

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وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 274 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع. وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي 1.3 نقطة مئوية.

ونمت مخزونات البنزين 4.4 مليون برميل إلى 245.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز ارتفاعها 2.7 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.8 مليون برميل إلى 163.2 مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 2.7 مليون برميل.

زاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

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