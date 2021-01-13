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رئيس فيتول: الطلب على النفط سيتعافى 6.5 مليون برميل بـ2021

A sign of giant oil traders Vitol Group at its Geneva office. Vitol is one of the world’s largest oil traders. (AFP)
من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الخام بما بين 6 و6.5 مليون برميل يومياً في 2021
النفط

رئيس فيتول: الطلب على النفط سيتعافى 6.5 مليون برميل بـ2021

من المستبعد أن يبدأ الطلب الارتفاع في أوروبا قبل أبريل للقيود المفروضة

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لندن – رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لشركة فيتول راسل هاردي في مناسبة لقطاع النفط، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الخام بما بين 6 و6.5 مليون برميل يوميا في 2021.

وأضاف أنه من المستبعد أن يبدأ الطلب الارتفاع في أوروبا قبل أبريل نيسان، نظرا لأن القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا تعرقل التنقل في أنحاء القارة.

من جهته، قال مسؤول بوكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن منتجي النفط يواجهون تحديات غير مسبوقة لتحقيق توازن بين العرض والطلب، إذ تخيم على التوقعات عوامل، منها وتيرة توزيع لقاحات كوفيد-19 والاستجابة لها.

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وأفاد رئيس توقعات واستثمار إمدادات الطاقة تيم غولد "يصارع المنتجون ضبابية هائلة بشأن ماذا يتعين فعله فيما بعد. ليس هذا فقط من حيث التعافي الاقتصادي، لكن مؤشرات ربما لم نكن نعتاد النظر إليها بالضرورة مثل مستويات الثقة في الدول المختلفة بشأن اللقاحات".

واتفقت أوبك ودول متحالفة معها مثل روسيا هذا الشهر على خفض إنتاج الخام حتى مارس آذار في مسعى للتقريب بين الإمدادات التي تشهد وفرة والطلب الذي تراجع في ظل تزايد حالات الإصابة بالفيروس في حين برامج التطعيم جارية.

ورغم أن الجائحة دفعت بعض شركات الطاقة العالمية ومراقبين إلى توقع أن الطلب العالمي على النفط اقترب من ذروة أو ربما حققها بالفعل في 2019، قال غولد إن الوكالة تخالفهم في الرأي.

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