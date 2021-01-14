  • مباشر
اللغة

أوبك تتوقع مزيداً من التعافي لإنتاج النفط الصخري الأميركي

أوبك مناسبة
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"
أوبك

أوبك تتوقع مزيداً من التعافي لإنتاج النفط الصخري الأميركي

بلغت أسعار النفط قمة 11 شهراً بتجاوزها 57 دولاراً هذا الأسبوع مدعومة بتقييد أوبك+ للإمدادات وخفض طوعي من السعودية

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس، إن توقعات إمدادات النفط الصخري الأميركي صارت أكثر "تفاؤلا" بعض الشيء بسبب زيادة أسعار الخام، وإن الإنتاج سيزداد تعافيا في النصف الثاني من العام.

وذكرت المنظمة في تقرير شهري، أن إجمالي إمدادات النفط من الولايات المتحدة سيرتفع 370 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 17.99 مليون برميل يوميا، بزيادة 71 ألف برميل يوميا عن توقعات سابقة.

قد يقوض التعافي الكبير للنفط الصخري جهود أوبك وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، لدعم السوق.

قصص خاصة ساما "ساما" للعربية: المصرفية المفتوحة ستعزز الشمول المالي في السعودية

وبلغت أسعار النفط قمة 11 شهرا بتجاوزها 57 دولارا هذا الأسبوع، مدعومة بتقييد أوبك+ للإمدادات وخفض طوعي من السعودية.

وقالت أوبك: "توقعات الإمدادات لعام 2021 صارت أكثر تفاؤلا بعض الشيء بالنسبة للنفط الصخري الأميركي مع زيادة الأسعار ومن المتوقع تعافي الإنتاج أكثر في النصف الثاني من 2021".

كما أبقت أوبك في التقرير على توقعاتها للطلب العالمي على النفط دون تغيير، بزيادة قدرها 5.90 مليون برميل يومياً.

وذكرت المنظمة، أن السلالات الجديدة لفيروس كورونا وارتفاع الإصابات وبطء بدايات برامج التحصين ربما يخيمون على التعافي الاقتصادي في الربع الأول من 2021 على الأقل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عن كورونا المتحور واللقاحات وسلالات أنفلونزا الطيور.. الصحة العالمية تجيب عن كورونا المتحور واللقاحات وسلالات أنفلونزا الطيور.. الصحة العالمية تجيب
زوجة الأسد رئيسةً لسوريا.. ملامح مخطط سري في دمشق زوجة الأسد رئيسةً لسوريا.. ملامح مخطط سري في دمشق

الأكثر قراءة

السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة دون إذن مسبق السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة دون إذن مسبق
رحيل أبرز رموز عهد مبارك.. وفاة صفوت الشريف رحيل أبرز رموز عهد مبارك.. وفاة صفوت الشريف
شرط غريب لـ شرط غريب لـ"ذو القرنين" في السجن.. والقاضية توافق!
السعودية تقرر توطين العمل في هذا القطاع بنسبة 100% السعودية تقرر توطين العمل في هذا القطاع بنسبة 100%
بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها
لماذا نشعر بالإنهاك والتعب طوال الوقت؟ هنا الإجابة.. لماذا نشعر بالإنهاك والتعب طوال الوقت؟ هنا الإجابة..

قبل أن تذهب

الداخلية التركية تتسلم ملفات فساد حزب أردوغان في بلدية اسطنبول
الداخلية التركية تتسلم ملفات فساد حزب أردوغان في بلدية اسطنبول

اكتشف المزيد