قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس، إن توقعات إمدادات النفط الصخري الأميركي صارت أكثر "تفاؤلا" بعض الشيء بسبب زيادة أسعار الخام، وإن الإنتاج سيزداد تعافيا في النصف الثاني من العام.

وذكرت المنظمة في تقرير شهري، أن إجمالي إمدادات النفط من الولايات المتحدة سيرتفع 370 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 17.99 مليون برميل يوميا، بزيادة 71 ألف برميل يوميا عن توقعات سابقة.

قد يقوض التعافي الكبير للنفط الصخري جهود أوبك وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، لدعم السوق.

وبلغت أسعار النفط قمة 11 شهرا بتجاوزها 57 دولارا هذا الأسبوع، مدعومة بتقييد أوبك+ للإمدادات وخفض طوعي من السعودية.

وقالت أوبك: "توقعات الإمدادات لعام 2021 صارت أكثر تفاؤلا بعض الشيء بالنسبة للنفط الصخري الأميركي مع زيادة الأسعار ومن المتوقع تعافي الإنتاج أكثر في النصف الثاني من 2021".

كما أبقت أوبك في التقرير على توقعاتها للطلب العالمي على النفط دون تغيير، بزيادة قدرها 5.90 مليون برميل يومياً.

وذكرت المنظمة، أن السلالات الجديدة لفيروس كورونا وارتفاع الإصابات وبطء بدايات برامج التحصين ربما يخيمون على التعافي الاقتصادي في الربع الأول من 2021 على الأقل.