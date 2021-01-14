  • مباشر
اللغة

وزير الخارجية السعودي: التعاون مع روسيا ساهم في استقرار النفط

وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان وروسيا سيرغي لافروف 2
وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان وروسيا سيرغي لافروف
النفط

وزير الخارجية السعودي: التعاون مع روسيا ساهم في استقرار النفط

روسيا تشيد بالتعاون مع السعودية في مجالات من بينها الاستثمارات المتبادلة ومكافحة جائحة كورونا وضمان استقرار أسواق النفط

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وروسيا تعتبر أساسية لدعم التنمية الاقتصادية للبلدين والاستقرار في العالم.

وأشار إلى أن التعاون مع "موسكو" ساهم في استقرار أسعار النفط ضمن منظومة "أوبك بلس".

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالتعاون بين بلاده والسعودية في مجالات عدة من بينها الاستثمارات المتبادلة ومكافحة جائحة كورونا، وضمان استقرار أسواق النفط.

وقال: "يتم التنسيق بين صندوق الاستثمار المباشر من الطرف الروسي وصندوق الاستثمارات العامة من الطرف السعودي اللذان نجحا في إنشاء قاعدة متينة من المشاريع بقيمة 2.5 مليار دولار وهما على وشك تطبيق مجموعة من المشاريع العظيمة عددها 12 مشروعا".

وفي ما يتعلق باللقاح، أشار إلى أن روسيا تتعامل مع السعودية على مكافحة الجائحة، قائلا: "نحن نمهد لتسجيل اللقاح الروسي Sputnik V في المملكة ودخول اللقاح المرحلة الثالثة".

وعن سوق النفط، شدد لافروف على التعاون مع السعوديين بشأن أسعار المحروقات على عدة نطاقات، أبرزها التعاون في إطار مجموعة أوبك بلاس لضمان استقرار أسعار النفط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عن كورونا المتحور واللقاحات وسلالات أنفلونزا الطيور.. الصحة العالمية تجيب عن كورونا المتحور واللقاحات وسلالات أنفلونزا الطيور.. الصحة العالمية تجيب
زوجة الأسد رئيسةً لسوريا.. ملامح مخطط سري في دمشق زوجة الأسد رئيسةً لسوريا.. ملامح مخطط سري في دمشق

الأكثر قراءة

السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة دون إذن مسبق السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة دون إذن مسبق
رحيل أبرز رموز عهد مبارك.. وفاة صفوت الشريف رحيل أبرز رموز عهد مبارك.. وفاة صفوت الشريف
شرط غريب لـ شرط غريب لـ"ذو القرنين" في السجن.. والقاضية توافق!
السعودية تقرر توطين العمل في هذا القطاع بنسبة 100% السعودية تقرر توطين العمل في هذا القطاع بنسبة 100%
بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها
لماذا نشعر بالإنهاك والتعب طوال الوقت؟ هنا الإجابة.. لماذا نشعر بالإنهاك والتعب طوال الوقت؟ هنا الإجابة..

قبل أن تذهب

الداخلية التركية تتسلم ملفات فساد حزب أردوغان في بلدية اسطنبول
الداخلية التركية تتسلم ملفات فساد حزب أردوغان في بلدية اسطنبول

اكتشف المزيد