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وزير النفط العراقي يتوقع استقرار سعر الخام

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منشأة نفط في العراق
أسعار النفط

وزير النفط العراقي يتوقع استقرار سعر الخام

قال إن خفض الإنتاج الطوعي السعودي سيساعد على استقرار السوق

متابع الغاء المتابعة

بغداد - رويترز

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قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، الخميس، إنه يتوقع استقرار أسعار النفط وأن تبلغ حوالي 57 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام.

وأضاف أن خفض الإنتاج الطوعي السعودي البالغ مليون برميل يوميا سيساعد على استقرار السوق.

وقال الوزير إن العراق يجري محادثات مع أوبك ومنتجي النفط المتحالفين معها للسماح له بتأجيل التعويض عن زيادة إنتاج سابقة، مضيفا أن هناك تفهما لوضع العراق وأزمته المالية.

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وتابع أن طلب التأجيل لا يعني أن العراق لن يمتثل إلى التزاماته حيال اتفاق أوبك+ وأنه ملتزم بخفض إنتاجه لصيانة استقرار السوق.

وقال إن عدم التزام إقليم كردستان العراق بحصته من خفض الإنتاج هو السبب الرئيسي في مستوى الامتثال المتدني في الآونة الأخيرة والبالغ 79%، من التخفيضات المتعهد بها في إطار اتفاق أوبك+.

وقال إن الإقليم لم يلتزم باتفاق أولي مع الحكومة المركزية على خفض إنتاجه 20%، بما يقارب 80 ألف برميل يوميا، مضيفا أنه واصل الإنتاج عند 430 ألف برميل يوميا.

خفضت أوبك+ المعروض 9.7 مليون برميل يوميا العام الماضي لكنها تضخ 500 ألف برميل يوميا إضافية في يناير/كانون الثاني بموجب خطة لتقليص التخفيضات تدريجيا. ويُبقي معظم المنتجين الإنتاج دون تغيير في فبراير شباط بينما تخفضه السعودية مليون برميل يوميا إضافية الشهر القادم وفي مارس/آذار.

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