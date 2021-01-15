قال مسؤول كبير في وزارة التجارة الجزائرية إن قيمة إجمالي صادرات الجزائر عضو أوبك بلغت 23.8 مليار دولار في 2020، منخفضة 33 %، عن السنة السابقة بسبب تراجع أسعار النفط الخام.

تعتمد الجزائر على النفط والغاز اعتمادا كثيفا إذ يمولان 60%، من الميزانية العامة ويشكلان 94 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وأبلغ خالد بوشلاغم، مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، وكالة الأنباء الجزائرية أن قيمة واردات السلع والخدمات انخفضت 18 %، إلى 34.4 مليار دولار في 2020.

تتعرض الجزائر لضغوط مالية من جائحة فيروس كورونا التي تسببت في انخفاض الطلب العالمي على النفط وهبوط الأسعار.

وفي مسعى للتأقلم مع العجز التجاري الناتج عن تدني إيرادات الطاقة، تحاول الحكومة تقليص الإنفاق على الواردات.