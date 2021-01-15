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الولايات المتحدة قد تبيع 20 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

نفط أميركا
منشأة نفط في أميركا
النفط

الولايات المتحدة قد تبيع 20 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

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واشنطن - رويترز

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قالت وزارة الطاقة الأميركية إنها تخطط لبيع ما يصل إلى حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حسبما يمليه قانونان صدرا في 2015 و2018.

يلزم القانونان الوزارة ببيع أكثر قليلا من عشرة ملايين برميل خلال السنة المالية 2021.

وأضافت الوزارة أن القانون يسمح لها ببيع ما تصل قيمته إلى 450 مليون دولار من النفط لتمويل تحديث الاحتياطي، المخزون في كهوف بولايتي تكساس ولويزيانا، مما قد يستلزم بيع عشرة ملايين برميل أخرى.

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