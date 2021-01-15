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مباحثات طاقة بين إسرائيل و4 دول عربية

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مباحثات طاقة بين إسرائيل و4 دول عربية

بحثوا التعاون في قطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والبحث والتطوير

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القدس - رويترز

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قال بيان من مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي إنه أجرى اليوم اتصالا مرئيا هو الأول له مع نظرائه من الإمارات والمغرب والسودان والبحرين.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز إن الوزراء بحثوا العلاقات المشتركة بين دولهم بعد تطبيعها في الآونة الأخيرة ونتائج ذلك بالنسبة لقطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والبحث والتطوير، حسبما ذكر البيان.

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اتفقت الدول العربية الأربع على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في عملية جرت بوساطة أميركية.

شارك في الاتصال أيضا وزيرا طاقة الولايات المتحدة ومصر. كانت القاهرة أبرمت اتفاق سلام مع إسرائيل في 1979.

وقال البيان "بحث الوزراء كيف يمكن للعلاقات الدبلوماسية بين دولهم أن تُحدث ثورة على صعيد الأمن القومي والرخاء الاقتصادي وتُضيف إلى فحوى اتفاقات السلام، بوسائل من بينها استثمارات البحث والتطوير بقطاع الطاقة وإقامة البنية التحتية والتكنولوجيا".

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