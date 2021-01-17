أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الأحد، أن الإمارة توصلت إلى اتفاق لإنتاج الهيدروجين وتصديره للاستخدام كوقود.

يُنتج ما يُسمى بالهيدروجين الأخضر عن طريق تحليل الماء بالكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وهو يلقى اهتماما متزايدا كوقود للمستقبل من أجل الحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري.

وقال بيان المكتب الإعلامي، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومبادلة للاستثمار والشركة القابضة، المملوكتين لحكومة الإمارة، قد وقعوا مذكرة تفاهم لإقامة "تحالف أبوظبي للهيدروجين".

تستهدف الخطة إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، الذي يُنتج عن طريق الغاز الطبيعي، للتصدير إلى الأسواق الناشئة.

وفي الدراسة التي نشرت مؤخراً بعنوان "تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة وطاقة الغاز يمكن أن يحدث نقلة نوعية عاجلة في مسار عملية مكافحة تغير المناخ"، أشارت "جنرال إلكتريك" إلى عدم كفاية أي من مصادر الطاقة بمفرده، وعلى العكس سيكون توظيف هذه المصادر معاً كفيلاً بحفز عمليات إزالة الكربون بالسرعة والنطاق اللازمين لتحقيق أبرز الأهداف المتعلقة بتغير المناخ.

وتحدد الدراسة آفاقاً تقنية متعددة لطاقة بالغاز من حيث خفض الانبعاثات الكربونية عبر تطويع أنواع وقود منخفضة أو خالية من الكربون – ومن ضمنها الهيدروجين - فضلاً عن تقنيات التقاط واستخدام وتخزين الكربون.