قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان على صفحتها على فيسبوك إن شركة الواحة خفضت إنتاجها بمعدل يصل إلى 200 ألف برميل يوميا لإجراء صيانة على خط الشحن بين حقول السماح والظهرة وميناء السدرة.

وأضافت: "اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 ستباشر عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح - الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة والذي أصبح في وضع لا يمكن معه الاستمرار في التشغيل لكثرة التسربات وتهالكه".

وقالت، في بيان صادر أمس إن الصيانة ستستغرق أسبوعين وإنها تنسق مع الواحة لتقليل المدة إلى فترة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام.

وأظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الخميس، ارتفاع إنتاجها النفطي 278 ألف برميل يومياً في ديسمبر 2020، ليصل إلى 25.36 مليون برميل يومياً، مقابل 25.083 مليون برميل يومياًَ في نوفمبر 2020.

وجاء ارتفاع إنتاج أوبك، بفضل زيادة إنتاج 7 دول من أعضائها بقيادة ليبيا بكمية 136 ألف برميل يومياً ليصل إنتاجها النفطي إلى 1.224 مليون برميل يومياً.

وكانت السعودية، فاجأت السوق في وقت سابق من الشهر الحالي عندما تعهدت بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا إضافية في فبراير/شباط ومارس/آذار.