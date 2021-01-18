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صادرات الصين من البنزين تسجل أدنى مستوى بعامين

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النفط

صادرات الصين من البنزين تسجل أدنى مستوى بعامين

مع تراجع الطلب العالمي

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رويترز

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هبطت صادرات البنزين الصينية 2.3% على أساس سنوي في 2020 لتصل إلى أدنى مستوى في عامين مع تراجع الطلب العالمي على الوقود بعد أن فرضت حكومات قيودا على السفر لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك نشرت الاثنين، أن صادرات البنزين من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بلغت 16 مليون طن العام الماضي.

وبلغت الصادرات في ديسمبر كانون الأول 1.4 مليون طن بانخفاض 16.5% مقارنة مع الشهر نفسه في 2019.

وكانت صادرات الديزل ضعيفة أيضا في 2020، إذ هبطت 7.6% على أساس سنوي إلى 19.76 مليون طن.

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