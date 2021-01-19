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ماذا قال أمين عام أوبك عن النفط الأميركي في عهد بايدن؟

OPEC Secretary-General Mohammed Barkindo, left, Saudi Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman, center, and Russian Energy Minister Alexander Novak, attend a news conference after an OPEC meeting. (File photo: AP)
صورة تجمع باركيندو بوزيري النفط السعودي والروسي
أوبك

ماذا قال أمين عام أوبك عن النفط الأميركي في عهد بايدن؟

هدف أوبك+ لا يزال تحقيق الاستقرار في سوق النفط

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لندن - رويترز

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أكد أمين عام أوبك محمد باركيندو على مواصلة العمل مع قطاع النفط الأميركي في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وشدد على أن هدف أوبك+ لا يزال تحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وردا على سؤال بشأن موقف المنظمة حيال ذروة النفط، أشار إلى أن أوبك تتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية.

إلى ذلك، قال أمين عام أوبك: "نجتمع كل شهر لضمان عدم حدوث اختلال من جديد".

وتابع، في مؤتمر عن بعد اليوم الثلاثاء، بأنه متفائل بحذر حيال تعافي سوق النفط هذا العام من تراجع الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف محمد باركيندو أن الاجتماعات الشهرية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا تستهدف منع عودة ظهور اختلال بين العرض والطلب في السوق.

إلى ذلك، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتأثر تعافي الطلب العالمي على النفط بشكل سلبي نتيجة ارتفاعات الإصابات بكورونا وإجراءات الإغلاق للحد من انتشاره.

وأشارت إلى أن توزيع اللقاح في جميع الدول وإقرار الحكومات لحزم تحفيزية سيدعم الطلب في النصف الثاني من هذا العام.

هذا وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بـ580 ألف برميل يوميا في الربع الأول 2021 وبـ300 ألف برميل يوميا لعام 2021.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة أن العرض والطلب يعتبران على المسار الصحيح لحدوث تعاف هذا العام.

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