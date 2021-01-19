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عقود برنت تزيد على 55.7 دولار للبرميل

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عقود برنت تزيد على 55.7 دولار للبرميل

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي بـ580 ألف برميل يوميا

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العربية.نت

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رفعت العقود الآجلة للنفط من مكاسبها، لتدفع خام برنت للصعود بمقدار دولار واحد، إلى 55.75 دولار للبرميل.

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتأثر تعافي الطلب العالمي على النفط بشكل سلبي نتيجة ارتفاعات الإصابات بكورونا وإجراءات الإغلاق للحد من انتشاره.

وأشارت إلى أن توزيع اللقاح في جميع الدول وإقرار الحكومات لحزم تحفيزية سيدعم الطلب في النصف الثاني من هذا العام.

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هذا وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بـ580 ألف برميل يوميا في الربع الأول 2021 وبـ300 ألف برميل يوميا لعام 2021.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة أن العرض والطلب يعتبران على المسار الصحيح لحدوث تعاف هذا العام.

لكن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، قد أكد بتصريحات نقلتها "رويترز" أن الطلب على النفط سيكون قويا، متوقعاً أن يكون هناك مجالا لنمو الطلب على النفط أزيد من 100 مليون برميل يوميا.

وتوقع المزروعي طلبا جيدا على النفط في الصين والهند، كما توقع أن تبدأ سوق الخام التعافي في 2021.

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