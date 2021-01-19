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واردات الهند النفطية قرب أعلى مستوى في 3 سنوات

نفط الهند
واردات الهند من النفط الخام قفزت إلى أكثر من 5 ملايين برميل يوميا
النفط

واردات الهند النفطية قرب أعلى مستوى في 3 سنوات

إلى أكثر من 5 ملايين برميل يوميا مع زيادة شركات التكرير الإنتاج لتلبية تعافي الطلب على الوقود

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نيودلهي – رويترز

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أظهرت بيانات من مصادر تجارية أن واردات الهند من النفط الخام قفزت في ديسمبر كانون الأول إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من 3 سنوات إلى أكثر من 5 ملايين برميل يوميا مع زيادة شركات التكرير الإنتاج لتلبية تعافي الطلب على الوقود.

وتزامن اندفاع الهند في نهاية العام للحصول على إمدادات النفط الخام مع زيادة الطلب من المشترين في شمال آسيا خلال فصل الشتاء، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتسريع عمليات السحب من المخزون العالمي العائم.

وكشفت البيانات أن واردات الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للخام في العالم، من النفط في ديسمبر كانون الأول زادت بنحو 29% عن الشهر السابق وحوالي 11.6% عن نفس الفترة قبل عام، بعد أن ارتفع استهلاك الوقود في ديسمبر كانون الأول للشهر الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا.

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ومع ذلك، تراجعت واردات الهند السنوية من الخام بنحو العُشر في 2020 عن العام السابق إلى 4.04 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى في 5 سنوات حسبما أظهرت بيانات جمعتها رويترز.

كما انخفضت حصة واردات الهند من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بما في ذلك الإمدادات من المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 67% في ديسمبر كانون الثاني.

وبلغ متوسط حصة أوبك للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية للهند، التي تنتهي في مارس آذار، حوالي 74%.

وبينما خفضت الهند وارداتها من نفط الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، فقد رفعت قليلا واردتها من نفط أميركا اللاتينية وبحر قزوين.

وفي ديسمبر كانون الثاني أيضا، ظل العراق أكبر مورد نفطي للهند تليه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وكانت نيجيريا رابع أكبر مورد، مما دفع الولايات المتحدة إلى المركز السادس بعد البرازيل مباشرة.

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