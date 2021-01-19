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وزير الطاقة الإماراتي: سوق النفط ستبدأ التعافي هذا العام

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وزير الطاقة الإماراتي: سوق النفط ستبدأ التعافي هذا العام

لم ير تناقضا بين بناء طاقة لإنتاج النفط في الإمارات والبقاء كعضو بأوبك+

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العربية.نت

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أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، بتصريحات نقلتها "رويترز" أنه لا يرى تناقضا بين بناء طاقة لإنتاج النفط في الإمارات والبقاء كعضو في تحالف أوبك+.

وقال وزير الطاقة الإماراتي إن الطلب على النفط سيكون قويا، متوقعاً أن يكون هناك مجالا لنمو الطلب على النفط أزيد من 100 مليون برميل يوميا.

وتوقع المزروعي طلبا جيدا على النفط في الصين والهند، كما توقع أن تبدأ سوق الخام التعافي في 2021.

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توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتأثر تعافي الطلب العالمي على النفط بشكل سلبي نتيجة ارتفاعات الإصابات بكورونا وإجراءات الإغلاق للحد من انتشاره.

وأشارت إلى أن توزيع اللقاح في جميع الدول وإقرار الحكومات لحزم تحفيزية سيدعم الطلب في النصف الثاني من هذا العام.

هذا وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بـ580 ألف برميل يوميا في الربع الأول 2021 وبـ300 ألف برميل يوميا لعام 2021.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة أن العرض والطلب يعتبران على المسار الصحيح لحدوث تعاف هذا العام.

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