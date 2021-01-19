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وكالة الطاقة تخفض بحدة توقعاتها للطلب على النفط.. لهذا السبب

النفط

وكالة الطاقة تخفض بحدة توقعاتها للطلب على النفط.. لهذا السبب

أشارت إلى أن توزيع اللقاح في جميع الدول وإقرار الحكومات لحزم تحفيزية سيدعم الطلب في النصف الثاني

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتأثر تعافي الطلب العالمي على النفط بشكل سلبي نتيجة ارتفاعات الإصابات بكورونا وإجراءات الإغلاق للحد من انتشاره.

وأشارت إلى أن توزيع اللقاح في جميع الدول وإقرار الحكومات لحزم تحفيزية سيدعم الطلب في النصف الثاني من هذا العام.

هذا وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بـ580 ألف برميل يوميا في الربع الأول 2021 وبـ300 ألف برميل يوميا لعام 2021.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة أن العرض والطلب يعتبران على المسار الصحيح لحدوث تعاف هذا العام.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الثلاثاء، إذ تفوق التفاؤل بأن التحفيز الحكومي سيدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط على المخاوف من أن تجدد إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا عالميا قد يبطئ استهلاك الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 20 سنتا، أو ما يعادل 0.4%، إلى 54.95 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية بعد أن نزلت 35 سنتا في الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.19 دولار للبرميل، منخفضا 17 سنتا أو ما يعادل 0.3%. ولم تتم تسوية الخام يوم الاثنين إذ أن الأسواق الأميركية كانت مغلقة في عطلة عامة. وينتهي أجل العقود الآجلة لغرب تكساس تسليم فبراير شباط لشهر أقرب استحقاق غدا الأربعاء.

ويشعر المستثمرون بالتفاؤل إزاء الطلب في الصين، أكبر مستورد في العالم للنفط الخام، بعد بيانات نُشرت أمس الاثنين أظهرت أن إنتاج المصافي زاد 3% إلى مستوى قياسي جديد في 2020.

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