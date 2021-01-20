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جودي: ارتفاع صادرات النفط السعودية لـ7.42 مليون برميل في نوفمبر

أرامكو مناسبة
منشأة نفط سعودية
اقتصاد السعودية

جودي: ارتفاع صادرات النفط السعودية لـ7.42 مليون برميل في نوفمبر

وانخفض طلب السعودية على المنتجات البترولية 0.062 مليون برميل

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دبي - رويترز

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 7.42 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني من 7.38 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول.

تقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وأظهرت البيانات انخفاض إنتاج السعودية من النفط الخام 0.002 مليون برميل على أساس شهري إلى 8.972 مليون برميل في نوفمبر.

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وانخفض طلب السعودية على المنتجات البترولية 0.062 مليون برميل إلى 2.187 مليون برميل في نوفمبر الماضي.

بحسب بيانات "جودي"، انخفض استهلاك المصافي السعودية من الخام 0.063 مليون برميل إلى 2.339 مليون برميل في نوفمبر.

كما تراجع الحرق المباشر للخام في السعودية 71 ألف برميل في نوفمبر إلى 320 ألف برميل، وتراجعت مخزونات السعودية من الخام 1.227 مليون برميل إلى 143.432 مليون برميل في نوفمبر.

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