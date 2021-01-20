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ليبيا تفقد 92% من إيراد النفط السنوي

نفط ليبيا مناسبة
منشآت نفط في ليبيا
اقتصاد ليبيا

ليبيا تفقد 92% من إيراد النفط السنوي

إيرادات 2020 بلغت 652 مليون دولار

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رويترز

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قال مصرف ليبيا المركزي الأربعاء إن إيرادات البلاد من النفط والغاز تراجعت 92% العام الماضي، بعد توقف معظم الصادرات بفعل حصار ظل مفروضا على المنشآت النفطية لشهور.

وقال البنك المركزي في طرابلس إن إيرادات 2020 بلغت 2.9 مليار دينار (652 مليون دولار)، انخفاضا من 31.4 مليار دينار في 2019.

وإنتاج الخام وصادراته تحت مسؤولية المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس، لكنها لا تتفق مع أرقام البنك بشأن الإيرادات.

عانت ليبيا حالة من الفوضى منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي ودعمها حلف شمال الأطلسي، وتعرضت منشآت الطاقة، مصدر ثروة البلاد الرئيسي، للهجوم مرارا من القوات المتحاربة.

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