قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقرير شهري الثلاثاء، إن إنتاج النفط الأميركي من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية من المتوقع أن ينخفض بنحو 90 ألف برميل يوميا في فبراير شباط إلى حوالي 7.52 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ يونيو حزيران الماضي.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج في كل الأحواض الصخرية السبعة تقريبا من المتوقع أن يهبط، وأن أكبر انخفاض من المنتظر أن يكون في حوض باكن في نورث داكوتا ومونتانا.

حيث من المتوقع أن يهبط لرابع شهر على التوالي بحوالي 20 ألف برميل يوميا إلى 1.19 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ أغسطس آب.

ومن المتوقع أن يتراجع الإنتاج في حوضي إيجل فورد وأناداركو بحوالي 19 ألف برميل يوميا لكل منهما، ومن المنتظر أن ينزل الإنتاج في إيجل فورد عن مستوى مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ مايو أيار.

كما من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، وهو أكبر حوض للنفط الصخري في الولايات المتحدة، 13 ألف برميل يوميا إلى 4.32 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون أقل مستوى منذ سبتمبر أيلول.

ومن ناحية أخرى، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيهبط لثالث شهر على التوالي إلى 80.6 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير شباط، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2020 .