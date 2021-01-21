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تسعير خام دبي لشهر أبريل بخصم 0.10 دولار للبرميل عن العماني

** FILE ** An oil technician climbs down a tower at a refinery in Jebel Ali about 30 kms south of Dubai in United Arab Emirates in this file photo taken in March 2004. Oil prices settled at a record high near 67 US dollars on Friday, Aug. 12, 2005 as US refinery outages looked set to test petrol supplies . (AP Photo/Kamran Jebreili)
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أسعار النفط

تسعير خام دبي لشهر أبريل بخصم 0.10 دولار للبرميل عن العماني

على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني

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سنغافورة - رويترز

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قالت دائرة شؤون النفط بحكومة دبي اليوم الخميس، إن دبي حددت الفارق الرسمي لخام الإمارة إلى العقود الآجلة للخام العماني لشهر أبريل/نيسان عند خصم 0.10 دولار للبرميل.

يطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم أبريل/نيسان في نهاية فبراير/شباط لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أبريل/نيسان.

يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر فبراير المقبل بلغ 50 دولارًا للبرميل مرتفعًا بمقدار 6.17 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الجاري.

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كان متوسط سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، وفقا لمنصة "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس" للتسعير، قد ارتفع للشهر الثاني على التوالي، في ديسمبر 2020 إلى 49.815 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2020.

ويحدد منتجو الشرق الأوسط، أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر، قياساً إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018، إلى متوسط بلاتس دبي، والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة، وفقاً لرويترز.

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