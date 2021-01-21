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وودسايد تتوقع توازن سوق الغاز المسال العالمية في هذا العام

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اقتصاد

وودسايد تتوقع توازن سوق الغاز المسال العالمية في هذا العام

في ظل نمو الطلب وإقرار مشاريع جديدة أقل

متابع الغاء المتابعة

ملبورن - رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لشركة وودسايد بتروليوم، بيتر كولمان، اليوم الخميس، إن شركته تتوقع أن تعود سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية إلى التوازن اعتبارا من العام 2025 فصاعدا، في أعقاب تخمة كبيرة في العام الماضي، في ظل نمو الطلب وإقرار مشاريع جديدة أقل.

وقال كولمان لرويترز "شهدنا إعادة توازن سريعة جدا في الأمد القصير".

وتابع: "لكن في الأمد الطويل إلى المتوسط، نتوقع أيضا الآن أن تتوازن السوق في الفترة من 2025 فصاعدا، بينما في السابق، قبل 12 شهرا، كان الناس يتوقعون أنه ستكون هناك مجموعة من المشاريع الجديدة تمضي قدما ومن المحتمل أن تغرق السوق في ذلك الوقت".

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يذكر أن سوق الغاز الطبيعي، شهد عدة تطورات في العام 2020، منها توقيع ممثلي ست دول تطل على ساحل البحر المتوسط اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية.

والدول الست التي قامت بالتوقيع هي مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن.

ويأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

ويهدف المنتدى الذي أُسس عام 2019 إلى إنشاء سوق غاز على المستوى الإقليمي وتأمين العلاقات التجارية وضمان تلبية العرض والطلب من الدول المكونة للمنتدى وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

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