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"مبادلة للبترول" توقع اتفاقية للتنقيب عن النفط في مصر

منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
النفط

"مبادلة للبترول" توقع اتفاقية للتنقيب عن النفط في مصر

في البحر الأحمر

متابع الغاء المتابعة

أبوظبي - وام

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وقع وزير البترول والثروة المعدنية في مصر طارق الملا مع شركة مبادلة للبترول اتفاقية امتياز للتنقيب عن البترول والغاز في "القطاع 4" بالمياه العميقة بالبحر الأحمر التابعة للشركة المصرية القابضة لجنوب الوادي بمساحة تقدر بـ3084 كم مربع، والتي منحتها الحكومة المصرية حق التنقيب من خلال جولة العطاءات المقامة فى عام 2019.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها أمس الخميس، تمتلك مبادلة للبترول حصة مشاركة نسبتها 27% في القطاع، في حين تمتلك شركة "شل" المشغل حصة نسبتها 63%، وتمتلك شركة "ثروة للبترول" المصرية باقي الحصة ونسبتها 10%.

ويقع القطاع 4 في شمال البحر الأحمر في منطقة مجاورة لحوض خليج السويس الغنية بالموارد الطبيعية، وسيلتزم الشركاء بإجراء دراسات تنقيبية تحت سطح البحر في هذا القطاع، وجمع البيانات السيزمية للمنطقة باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد، خلال السنوات الثلاث الأولى من مرحلة الاستكشاف.

وقال الدكتور بخيت سعيد الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول: "تمثل إضافة "القطاع 4" في البحر الأحمر امتدادا جديداً لعملياتنا في مصر مع توفير فرصة ثمينة لتوسيع نشاطنا وبالعمل مع شريك استراتيجي كشركة "شل". وستدعم عمليات البحث والتنقيب في هذا القطاع ، في حال نجاحها، استراتيجيتنا المتمثلة في استخراج المواد الهيدروكربونية وتصنيعها من أجل المساهمة فى دعم استقرار وتوسع السوق المصرية مع توفير فرص النمو لعملياتنا في هذا البلد الشقيق".

الجدير بالذكر أن مبادلة للبترول تمتلك بالإضافة إلى امتياز "القطاع 4" في البحر الأحمر، حصة وقدرها 10% في امتياز حقل "شروق" البحري للغاز والذي يضم حقل "ظُهر" للغاز الطبيعي، إلى جانب 20% في امتياز منطقة "نور" البحرية للغاز، وكلاهما يقع فى البحر المتوسط قبالة سواحل جمهورية مصر العربية.

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