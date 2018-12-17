7 منها قد التشييد.. ما هي مدن الجيل 4 التي تبنيها مصر؟

قبل يومين استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وزير الإسكان في مصر، الموقف التنفيذي للأعمال المختلفة بمدن الجيل الرابع التي تبنيها حكومته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف رئيس الوزراء أن مدن الجيل الرابع التي بدأت #مصر في تنفيذها بالفعل هي العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة بمرسى مطروح، ومدينة المنصورة الجديدة بالدقهلية، ومدينة غرب قنا ومدينة ناصر غرب أسيوط، ومدينة الفشن الجديدة ببني سويف ومدينة ملوي الجديدة بالمنيا.

لكن ما هي مدن الجيل الرابع وماذا تعني؟

تقول وزارة الإسكان المصرية إن مصطلح مدن الجيل الرابع، يعني أنها مدن مبنية على الطراز المعماري، الذي يعتمد على التخطيط السليم واستخدام الطاقة الحديثة، ووسائل التكنولوجيا، ويضم مقومات عصرية متكاملة للسكن والحياة، ويخلو تماماً من العشوائية.

وقالت إن هذه المدن مخطط لها أن تستوعب أكثر من 30 مليون نسمة، من أجل تخفيف التكدس السكاني في المدن الكبرى واستيعاب الزيادة الجديدة والمتوقعة في أعداد السكان الذين وصل عددهم في مصر، وفقاً لآخر تعداد سكاني إلى 104 ملايين نسمة منهم 97 مليون نسمة داخل مصر.

وكشف رئيس الوزراء وزير الإسكان المصري أن من أهداف إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، تعظيم تنافسية مصر لجذب الاستثمارات، وربط شبكة مراكز التنمية بالمناطق الإنتاجية، وتحفيز التنمية خارج الوادي في مناطق التنمية الجديدة، ومشروعات الربط القارية والإقليمية، بجانب تحفيز التنمية والاستثمار بالأقاليم المغلقة في البلاد.

وأضاف أنه تم اختيار مواقع هذه المدن وفق معايير خاصة منها الموقع المتميز الذي يرتبط بمحاور التنمية في مصر، ويجعلها تنافس عالمياً وإقليمياً، فضلاً عن ارتباطها بالمشروعات الكبرى التي تعمل الدولة على تنفيذها، مشيراً إلى أنه تمت إقامتها بعيداً عن وادي النيل، للحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.

ومن أكبر هذه المدن مدينة العلمين الجديدة وتقع على بعد 400 كيلومتر من الحدود الليبية، وتبلغ المساحة الإجمالية لها نحو 50 ألف فدان ومن المقرر لها أن تستوعب مليوني نسمة.

وتضم المدينة أبراجاً شاطئية، ومدينة تراثية، وجامعة للعلوم والتكنولوجيا، وتتكون من قطاعات مختلفة (ساحلي وأثري وحضري)، كما تضم أحياءً سكنية مميزة وفنادق ومناطق ترفيهية ومنتجعات وأبراج يصل ارتفاعها إلى 35 متراً إضافة إلى دار للأوبرا.