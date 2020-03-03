عقارات دبي تستقبل 106 مليارات درهم من الأجانب في عام

قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جرى ضخها بعقارات دبي في العام 2019 وصل إلى 106 مليارات درهم.

وكان مواطنو الإمارات على قائمة أبرز 10 جنسيات استثمرت في سوق عقارات دبي خلال العام ذاته، في حين تصدرت السعودية ومصر والأردن الاستثمارات العربية في المجال العقاري في دبي، وتشاركت في المراتب الأولى عالمياً كل من الهند وباكستان وبريطانيا والصين وكندا على الترتيب.

وقال بن مجرن، إنه سيتم إطلاق أول مشروع على منصة التمويل الجماعي في الإمارة خلال شهر مارس الجاري، وفقا لجريدة الخليج الإماراتية.

وتوقع أن يتم إنجاز 21117 وحدة عقارية جديدة في دبي العام الجاري تتوزع على 67 مشروعاً متنوعاً، تتضمن 18598 وحدة عقارية، و2519 فيلا‏‏ ومجمع فلل خلال العام الجاري 2020، وفقا لجريدة الخليج.

وأوضح أن أراضي دبي قامت بتسجيل 72 مشروعاً عقارياً في 2019 فيما تم إنجاز 82 مشروعاً بالمقابل، وبلغ إجمالي عدد الوحدات القائمة 424.883 ألف وحدة. وتبلغ قيمة المبالغ المودعة في حسابات ضمان التطوير العقاري أكثر من 14 مليار درهم.

وعلى صعيد المنتجات الاستثمارية الأربعة التي أطلقتها "أراضي دبي" في 2019 ضمن مبادرة «ريوس»، قال ابن مجرن: "أعلنت الدائرة عن استقطاب 8 مطورين لعرض مشاريعهم على المنصة الرقمية للتمويل الجماعي، وسيتم إطلاق أول هذه المشاريع خلال مارس الجاري تزامناً مع مشاركة الدائرة في المعرض الدولي «ميبيم» في مدينة كان الفرنسية. ومن أبرز نتائج التمويل الجماعي، اعتماد إطار قانوني شمولي يضمن حقوق الأطراف المعنية والمشاركة في هذا النشاط الاستثماري".