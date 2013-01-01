إمارة مكة تستعيد 220 مليون متر من الأراضي المعتدى عليها آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

أكد مصدر مسؤول في إمارة منطقة مكة المكرمة، أن الإمارة تمكنت من تسليم أراض مساحتها الإجمالية تجاوزت 220 مليون متر مربع، بقيمة تصل إلى نحو 86 مليار ريال، إلى وزارة الإسكان والأمانات لتنفيذ مشاريع التنمية عليها ومنها مشاريع الإسكان.



ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، أوضح المصدر أن مشاريع قطاع الإسكان للمواطنين في منطقة مكة المكرمة شهدت تطوراً مهما، بإعلان وزارة الإسكان وأمانات المحافظات، بدء مرحلة التنفيذ ميدانياً أو ترسيتها خلال الفترة المقبلة، لإنشاء 70.833 وحدة سكنية.



وقال سلطان الدوسري المتحدث الإعلامي في إمارة منطقة مكة المكرمة: ''تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع الإسكان التابعة لوزارة الإسكان أو الأمانات في المنطقة، تزامن مع تجاوز إشكالية شح الأراضي الحكومية اللازمة لإنشائها، نتيجة للجهود التي بذلتها إمارة مكة المكرمة عبر لجان التعديات، التي أثمرت عن استعادة نحو 220 مليون متر مربع من الأراضي المعتدى عليها، والمقدرة قيمتها بـ86 مليار ريال، وتم تسليمها إلى وزارة الإسكان والأمانات لتنفيذ مشاريع التنمية عليها ومنها مشاريع الإسكان، لتكون العاصمة المقدسة من أوائل المناطق في السعودية التي وفرت وسلمت الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان الميسر''.



من جهتها، أوضحت وزارة الإسكان أنها بصدد تنفيذ 15.980 وحدة سكنية في محافظة جدة من خلال تنفيذ أول مشروعين لها في المحافظة، هما مشروع حي الأمير فواز لإنشاء 10.838 وحدة سكنية، والثاني مشروع المطار الذي يوفر 5.142 وحدة سكنية.