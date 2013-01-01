مساكن بمعايير بيئية من برنامج الشيخ زايد للإسكان آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: العربية.نت

وقّع برنامج الشيخ زايد للإسكان في الإمارات، 4 مذكرات تعاون، من شأنها تمكين المواطنين الحاصلين على المساعدات السكنية من البرنامج، بناء مساكن وفق معايير بيئية وإنشائية متميزة، وبأسرع وأفضل صورة ممكنة، عن طريق التعاون مع شركات القطاع الخاص، المتمثلة في شركات الوساطة العقارية في الدولة.



وأكد المهندس عبدالله خميس الخديم، المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والإسكان، أن المذكرات تهدف إلى إيجاد أفق للتعاون البناء بين المواطن المستفيد من المساعدة المالية التي يقدمها البرنامج وبين شركات الوساطة التي تقوم بتوفير مجموعة من الخيارات التي تتناسب وقدرات المستفيدين المالية عن طريق تقديم مسكن مناسب وملائم، ويقع في بيئة راقية يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم عن طريق إتاحة الفرصة لهم بالاختيار والمقارنة بين أكبر عدد من المساكن وتحقيق الاستفادة القصوى من مبلغ المساعدة المالية، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.



وأكد الخديم أن مذكرة التفاهم التي يبرمها البرنامج مع شركات الوساطة العقارية الخاصة في الدولة من شأنها التسهيل على المواطنين المستفيدين من المساعدة المالية، واستغلال المساعدة المالية بالشكل الأمثل، عن طريق توفير خيارات متعددة تتلاءم مع قدرات المستفيدين المالية.



وأشار الخديم إلى أن بنود المذكرة تنص على أن توفر شركات الوساطة مجموعة من الخدمات، تشمل تقديم عروض لمساكن تناسب الأسر المواطنة كالفلل والشقق وتقديم عروض لقطع أراض يمكن الاستفادة منها في بناء مسكن مناسب.



وقع المذكرة مع البرنامج 4 شركات وساطة عقارية، هي: شركة أم القيوين للتطوير العقاري، ومؤسسة الجودة العقارية، والأصالة للوساطة العقارية، واليوسف للعقارات.