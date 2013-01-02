الشركات الصينية تحصد المليارات بقطاع المقاولات آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: دبي - سمر الماشطة

يبدو أن مشيّدي سور الصين العظيم، عادوا بقوة ليشيّدوا المزيد من الأسوار والجسور والمحطات وغيرها من المشاريع الضخمة. فبحسب آخر إصدار لمجلة international construction، احتلت شركة China State للبناء والهندسة، المركز الأول عالمياً بكونها الأكبر من حيث تحقيق إيرادات تجاوزت 72 مليار دولار عام 2012، وتقوم الشركة بمشاريع ضخمة، كتجديد جسر الكساندر هاميلتون في نيويورك، كما احتلت شركة china railwa construction التي تقوم ببناء مترو الأنفاق في مكة المكرمة، المركز الثاني عالمياً، محققة إيرادات نحو 69 مليار دولار خلال نفس الفترة.



وتتميز شركات البناء الصينية بقدرتها على تسليم مشاريع ضخمة في فترات قصيرة، كما تتميز بأجور العمالة المنخفضة، كما تقوم هذه الشركات اليوم بتقديم خدمات إضافية، كالتكفل بإدارة مشاريع البنية التحتية التي تقوم ببنائها، كما حدث في يوليو/تموز الماضي في صفقة تعد الأولى من نوعها، حيث وقعت شركة china communication construction عقداً لتشييد طريق سريع في جمايكا والقيام بإدارته وخدمته لمدة 50 سنة.



وذكر محللون بقطاع البناء والتشييد أنهم يشككون بقدرة هذه الشركات على تحقيق نجاح مماثل في أسواق الدول المتقدمة، وخاصة أسواق الاتحاد الأوروبي، نظراً لشروط ومحدودية استقدام العمالة الصينية إلى الاتحاد.



هذا بالإضافة إلى أن شركات البناء الصينية تتمتع بحماية الحكومة لأرباحها، حيث تتكفل بتغطية كافة التكاليف الإضافية، فضلاً عن ضمان هامش ربحي جيد، وهذا ما لا يحدث في دول أخرى، ما أدى إلى مشاكل في إدارة مشاريع ضخمة، كما حدث في السعودية وأستراليا وبولندا، حيث لا تتحمل الحكومات أي تكاليف إضافية.



ولم يتجاوز النمو في قطاع الإعمار والتشييد عالمياً 0.5% عام 2011، ولكن تبدو الصورة إيجابية أكثر نهاية العام 2012، مدعومة بالنمو في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يسجل نمواً بـ4.2%، ما يدفع العديد من شركات الإعمار إلى ترك مواطنها والتوجه إلى دول الخليج التي من المتوقع أن تشهد طفرة في قطاع البناء مدعومة بارتفاع أسعار النفط.