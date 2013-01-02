توظيف الباحثين عن عمل ينعش العقار العُماني آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

أعلن محمد بن عبدالله الخنجي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخنجي للتطوير العقاري في سلطنة عُمان، أن اهتمام الدولة بالتوظيف، وكذلك التحسن الملحوظ في الاقتصاد العُماني خلال العامين الماضيين، سيساهم في إنعاش سوق العقار الذي انعكس على الحياة الاقتصادية.



وأضاف أن الاتجاه الذي تتبناه الحكومة، متمثلة في وزارة الإسكان، من تخطيط المدن لإقامة مدن سكنية متكاملة، وكذلك التسهيلات الجديدة التي تقدمها البنوك العاملة بالسلطنة، كل هذا سيساهم في إثراء السوق العقاري. وعن آخر المستجدات في مراحل العمل بمشروع "رمال"، أوضح الخنجي أن المباني وصلت إلى الطابق الخامس في الخرسانات بجميع الوحدات، وتم الانتهاء من صب الخرسانات في أحواض السباحة والفلل والنوادي الصحية ومركز التسوق وملاعب الأطفال، والعمل يجري بنجاح حسب الخطة الموضوعة والوقت المحدد، كما يجري العمل حالياً على الانتهاء من خرسانات الشقق، وفقاً لصحيفة "البيان".



وحول الصعوبات التي واجهت الشركة منذ بداية المشروع، وكيف تم التغلب عليها، قال محمد الخنجي إن الرمال الكثيفة شكلت في المراحل الأولى من المشروع تحدياً كبيراً، وبحثنا عن أسرع وأنسب السبل لإزاحة الرمال، وتحملنا تكلفتها العالية ووصلنا في الحفر والإزاحة ما يعادل خمسة عشر متراً تحت الأرض، وقدمت التركي للخرسانات الاسمنتية دعماً كبيراً في هذا المشروع من خلال أسطولها الكبير، حيث قامت بصب الخرسانة بالموقع لمدة 48 ساعة يومياً بلا توقف، وبهذا يصبح مشروع رمال الأول من نوعه الذي شمل هذه الكمية الكبيرة من الخرسانة، وكان هذا التحدي الكبير الذي استطعنا أن ننجزه بنجاح.