شركة عقارات إماراتية تقدم سيارة مجانية للمشترين آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

عرضت شركة عقارات إماراتية تقديم سيارات من طراز "أودي" الألمانية مع كل عقار يتم شراؤه منها خلال "مهرجان دبي للتسوق"، بهدف الترويج لمشاريعها العقارية خلال الموسم الحالي.



وأفاد بيان صادر عن الشركة، بأن سيارة "أودي آر 8" طراز 2014، ستكون من نصيب المتعاملين الذين يشترون شقة "بنتهاوس".



وقالت ""داماك" العقارية إن العرض يشمل شقق مشروع "برج سايد بوليفارد"، ومجموعة من شقق مشروع "أوشن هايتس".



وأضافت أن "برج سايد بوليفارد" يرتفع بعلو 50 طابقاً في منطقة البرج بدبي، ومن المقرر اكتمال إنجازه لاحقاً العام الجاري؛ فيما يعد "أوشن هايتس" أحد أبرز المشروعات في منطقة "دبي مارينا" مع إطلالة على جزيرة "نخلة جميرا".



وأوضحت الشركة أن مشتري بعض العقارات الأخرى ضمن محفظة مشروعات "داماك العقارية"، سيحصلون أيضاً على إحدى سيارات "أودي" الجديدة، إذ ستكون سيارة "أودي إيه 8" من نصيب مشتري أي شقة سكنية مؤلفة من ثلاث غرف نوم، يتم بيعها خلال فترة المهرجان، في حين سيحصل مشتري الشقة المؤلفة من غرفتي نوم على سيارة "أودي إيه 6"، وسيحصل المتعاملون الذين يشترون شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة على سيارة "أودي إيه 4".