إصدار رقمي لكل عقار في مصر آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

تنفذ مصلحة الضرائب العقارية في مصر مشروعا كبيرا‏،‏ بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الهندسيين لوضع خريطة عقارية وإعداد قاعدة بيانات يتم خلالها حصر جميع العقارات والوحدات السكنية على مستوى الجمهورية وتخصيص رقم قومي موحد لكل عقار‏.‏



وقال رئيس المصلحة حسن عباس إن عدد العقارات التي تم حصرها على مستوى الجمهورية بلغ حتى الآن 40 مليون عقار منها 5 ملايين وحدة بالقاهرة فقط, ومليونين بالمدن الجديدة ومازال الحصر مستمرا، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.



وأضاف أن مشروع الخريطة الضرائبية يعتمد على تقسيم المناطق إلى مربعات مساحية بإحداثيات هندسية يتم فيها إعطاء رقم لكل مربع وبداخل المربع يتم تخصيص رقم مستقل لكل عقار لا يتشابه مع أي عقار آخر في أي منطقة بالجمهورية وسوف تتم معالجة الأراضي الفضاء بالمربعات بحيث لا يتم منحها رقما إلا بعد البناء.



وأكد ان هذا المشروع سوف يساعد في حصر الثروة العقارية بمصر ويسهل الوصول إلى أي مبنى من خلال الرقم القومي المخصص له ويساعد في تحديد الوحدات التي لها حق الإعفاء من تلك التي لا تستحق بحيث يتم التعرف على جميع ما يملكه الشخص الواحد من عقارات أو وحدات على مستوى الجمهورية, كما يخدم هذا المشروع الجهات العامة الأخرى مثل المؤسسات الاقتصادية, والتخطيط, والتنمية البشرية, وغيرها حيث يساعدها في التعرف على الأنشطة المختلفة وأماكن تواجدها سواء كانت تجارية أو سكنية أو صناعية.