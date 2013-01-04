25 مليار درهم قيمة تداول العقارات بدبي خلال أسبوع آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.5 مليار درهم، خلال الأسبوع الحالي، حيث بلغت قيمة المبايعات 1.6 مليار درهم منها مبايعات أراض 543 مليون درهم ومبايعات شقق وفلل 1.1 مليار درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 943.9 مليون درهم منها رهونات أراض بقيمة 689 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 254.9 مليون درهم، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.



وشهدت الدائرة أمس تسجيل 1832 مبايعة منها 974 مبايعة للأراضي.



كما بلغت مبايعات الشقق والفلل 858 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم منها 807 مبايعات للشقق بقيمة 945 مليون درهم و51 مبايعة للفلل بقيمة 113 مليون درهم كان أهمها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى ومبايعة أخرى بقيمة 40 مليون درهم في منطقة مردف.



وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الخامسة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.