16 بليون دولار صفقات عقارية سعودية في أسبوع آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابات العدل الأولى في الرياض والمدينة المنورة والخبر، وبريدة وتبوك والأحساء والقريات وخميس مشيط وينبع والزلفي وحريملاء، في حين انخفض في مكة المكرمة وجدة والدمام وجازان وحفر الباطن وعرعر، والجبيل والجفر وأبوعريش والدرعية، وبلغت الصفقات العقارية أكثر من 6.1 بليون ريال (1.6 بليون دولار).



وأظهر تقرير أسبوعي صادر عن وزارة العدل أمس، أن كتابة العدل الأولى في الرياض شهدت ارتفاعاً في قيمة الصفقات بنسبة 18.16 في المئة، لتتجاوز 2.5 بليون، وفي كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبة 26 في المئة، بقيمة تجاوزت 371.5 مليون ريال، وفي الخبر بنسبة 25.82 في المئة متجاوزة 329.4 مليون ريال، وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية.



كما سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى في بريدة بنسبة 49.7 في المئة بقيمة إجمالية قاربت 276 مليون ريال، وفي كتابة العدل الأولى في تبوك بنسبة 7.56 في المئة بقيمة إجمالية قاربت 37 مليون ريال، وفي الأحساء بنسبة ارتفاع بلغت 68.53 في المئة بقيمة إجمالية تجاوزت 671.1 مليون ريال، وفي القريات بنسبة 1287.93 في المئة و24.9 مليون ريال.



وارتفع المؤشر العقاري في خميس مشيط بنسبة 32.08 في المئة بقيمة إجمالية 83.2 مليون ريال، وفي ينبع بنسبة 38.77 في المئة بقيمة إجمالية تجاوزت 73.7 مليون ريال، وفي الزلفي بنسبة 92.1 في المئة بقيمة إجمالية تجاوزت 16.3 مليون ريال، وفي حريملاء بنسبة 8.46 في المئة و9.4 مليون ريال.



وفي المقابل، سجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة بنسبة 32.41 في المئة بقيمة تجاوزت 743.6 مليون ريال، وفي جده بنسبة 50.46 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت بليون ريال، وفي الدمام بنسبة 73.85 في المئة بقيمة تجاوزت 455.8 مليون ريال، وفي كتابة العدل الأولى بجازان بنسبة تراجع بلغت 23.74 في المئة، متجاوزة 30.9 مليون ريال، وفي حفر الباطن بنسبة 33.42 في المئة وسجلت 27.9 مليون ريال.



وتراجع المؤشر العقاري في عرعر بنسبة 16.9 في المئة، وبلغت قيمة الصفقات 5.8 مليون ريال، وفي الجبيل بنسبة 9.2 في المئة بقيمة 40.9 مليون ريال، وفي أبوعريش 16.96 في المئة بقيمة 4.5 مليون ريال، وفي الدرعية 79.96 في المئة وبلغت 25.6 مليون ريال.