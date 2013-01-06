2708 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 270.8 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 194.9 مليون درهم منها مبايعات أراض قدرها 56.9 مليون درهم ومبايعات شقق وفلل قدرها 138 مليون درهم وسجلت الرهونات قيمة قدرها 76 مليون درهم، منها رهونات أراض بقيمة 30 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 46 مليون درهم، وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 215 مبايعة منها 117 مبايعة للأراض.



كما بلغت مبايعات الشقق والفلل 98 مبايعات بقيمة 138 مليون درهم منها 93 مبايعات للشقق بقيمة 129.5 مليون درهم و5 مبايعات للفلل بقيمة 8.5 مليون درهم كان أهمها مبايعة بقيمة 8.8 مليون درهم في منطقة مرسى دبي ومبايعة أخرى بقيمة 5.1 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.



كما تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 10.7 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7.6 مليون درهم.



وشهد اليوم تسجيل 32 رهنا منها 11 رهنا للأراضى بقيمة 30 مليون درهم و21 رهنا للشقق والفلل بقيمة 46 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 18 مليون درهم وأخرى فى منطقة ورسان الأولى بقيمة 15 مليون درهم.