الدليل العقاري العالمي دبي أقوى سوق للإسكان في العالم آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

بعد النمو الذي شهدته السوق العقارية في دبي خلال السنة الماضية، صنّف الدليل العقاري العالمي "غلوبال بروبيرتي غايد" سوق دبي كأقوى سوق للإسكان في العالم.



ويُظهر التقرير المستقل الذي صدر مؤخراً أن مؤشر القطاع العقاري السكني في دبي ارتفع بنسبة 13.46% خلال هذا العام، مقارنة بانخفاض بنسبة 1.8% في العام 2011.



وخلال الفترة ذاتها، كشف التقرير أن أسواق المملكة المتّحدة وسنغافورة وطوكيو انخفضت بنسب 3.97%، و2.88%، و1.94% على التوالي.



وفي هذا السياق قال نيال ماكلوغلين، النائب الأول لرئيس شركة "داماك العقارية" مرحباً بنتيجة التقرير: "إذا ما قارنا سوق دبي مع الأسواق العالمية، فإننا سنلاحظ أن النمو الراسخ والمتواصل في الأسعار والذي شهدناه على مر العام الماضي يعتبر أمراً استثنائياً بالفعل. وفي ظل توقّعاتنا بثبات النمو عند نمط أكثر استقراراً خلال العام 2013، فقد عادت سوق دبي مرة أخرى لتتبوأ مكانتها كأحد أفضل المواقع في العالم للقيام بالاستثمارات في القطاع العقاري".



ودعماً لما ورد في التقرير، ذكرت شركة "جونز لانغ لاسال" للخدمات العقارية في استطلاعها للعام 2012 لآراء المستثمرين العقاريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن دبي تعتبر في الوقت الحاضر الوجهة المفضلة في المنطقة للمستثمرين الأجانب الراغبين بزيادة دخلهم، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.



ومن أبرز العوامل التي تهمّ المستثمرين الدوليين هو تميز دبي ببيئة عقارية خالية من الضرائب سواء على أرباح رأس المال من بيع العقارات أو على الأرباح الناتجة عن التأجير.



وأضاف ماكلوغلين: "يبحث العديد من المستثمرين العالميين توسيع نطاق محافظهم الاستثمارية، وفي هذا السياق، تثبت سوق دبي العقارية جدارتها كمحفّز رئيسي للمستثمرين من المؤسسات والأفراد الذين يدركون تماماً الوسائل التي تضمن لهم تحقيق أرباح على المدى البعيد والتي تتوفر في أية سوق عقارية راسخة ومتينة".



و أكدت "داماك العقارية" ثقتها بالسوق عبر إطلاقها لمشروع "ذا دستنكشن"، وهو برج متميز بارتفاع 195 متراً يتألف من 53 طابقاً، ويقع في منطقة البرج في دبي. وهو يتميز بإطلالة خلابة على نافورة "دبي فاونتن"، وعلى أطول برج وأكبر مول في العالم.



ويجسّد "ذا دستنكشن" الخيار الأمثل في الفخامة الراقية ضمن سوق العقارات في دبي، حيث يحوي 295 شقة فندقية، توفّر مرافق عالية الجودة للمقيمين فيها، بما يشمل منتجع داخلي فاخر يحوي جاكوزي وغرفة ساونا، كما يحوي المشروع على ناد رياضي عالي التقنية وحوض رائع للسباحة.



ومع نهاية العام المقبل، سيكون لدى "داماك العقارية" 4 آلاف شقة فندقية فاخرة في مراحل مختلفة من التطوير، وذلك من خلال "برج سايد بوليفارد"، أول مشروع لها في هذا القطاع، المطلّ على منطقة البرج، والذي من المقرر استكماله منتصف العام 2013.



واختتم ماكلوغلين بقوله: "تعتبر دبي مدينة عالمية شهيرة، وتتمتّع بموقع استراتيجي تجاري ما بين الشرق والغرب، كما تمتاز ببنيتها التحتية عالية التقنية، وجوها المشمس والساحر على مدار العام. ومع تحقيق قطاع السياحة لنمو تصل نسبته إلى 10% سنوياً، أصبح المزيد من العملاء الدوليين المهتمين بالعقارات يدركون مكانة دبي كوجهة آمنة للاستثمار وتحقيق الأرباح".



يشار إلى أن "داماك العقارية" أنجزت حتى الآن بناء 37 مبنى تضم 7,817 وحدة عقارية تمتد على مساحة 13,945,299 قدم مربعة. وتقوم الشركة أيضاً بتطوير 65 مشروعاً إضافياً ضمن مراحل مختلفة من العمليات الإنشائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم هذه المشاريع 11,998 وحدة عقارية تمتد على مساحة 23,000,000 قدم مربعة.